Stilte in huis bij Schiphol

„Door huizen anders te positioneren, met schuine daken, absorberende groene gevels, overdekte balkons en loggia’s is er minder geluid en dus minder overlast”, zegt bouwkundige Martijn Lugten, die hierop promoveerde aan de universiteit van Cambridge.

Gemeenten rond Schiphol willen veel woningen bouwen, maar zitten steeds dichter tegen aanvliegroutes aan. De luchthaven en KLM zijn hier mordicus op tegen, omdat Schiphol gematigd mag doorgroeien na 2020. Bouwen bij banen leidt tot meer klagers, al staat een kettingbeding in koopcontracten. Toekomstige bewoners mogen wel klagen, maar er wordt een clausule in hun koopcontract opgenomen dat ze zich bewust zijn in de buurt van start- en landingsbanen te wonen.

De gemeente Haarlemmermeer wil binnen een jaar de eerste proefhuizen neerzetten rond de luchthaven, laat Nobel weten. „Tot 2040 gaat het bij ons om 20.000 nieuwe woningen. De bouwsector is druk bezig met dit soort innovaties.”

Lees hier het hele verhaal: ’Bewoners moeten loskomen van decibellen’