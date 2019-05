Bedelverbod voor metro Rotterdam definitief

Bijna twee jaar na de start van de proef hebben de RET en de gemeente hiertoe besloten. Vorig jaar werd de proef nog verlengd nadat er te weinig gegevens bekend waren omdat net na het bedelaarsseizoen was gestart.

Wie betrapt wordt op bedelen in de metro krijgt niet alleen een boete, maar gelijk een laatste waarschuwing. Bij de volgende overtreding volgt een reisverbod van meerdere weken. In het eerste jaar van de proef, in 2017, kreeg één reiziger wegens bedelen een dergelijk verbod, afgelopen jaar werd het twee keer opgelegd.

De beroepsbedelaars in de metro zorgen voor overlast en een gevoel van onveiligheid bij de gewone reizigers, aldus Maurice Unck, algemeen directeur RET.