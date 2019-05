Heeft ’hipsterjihadi’ Abdelaziz al-H. meer machtige vijanden?

Abdelaziz al-H. heeft bekend dat hij met valse papieren naar Nederland is gereisd. Ⓒ Facebook

Moslimactivisten roepen al jaren om het hardst dat de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught zo wreed en onmenselijk is. Toch zit ’hipsterjihadi’ Abdelaziz al-H. blijkbaar liever daar dan in een trendy Amsterdamse koffiebar.