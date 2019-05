Zeldzaam monkeypoxvirus duikt op in Singapore

De man is waarschijnlijk besmet geraakt door op een bruiloft bushmeat, vlees dat afkomstig is van tropische dieren en in de regel onconventionele soorten, te eten. Monkeypox, een virus dat lijkt op de menselijke pokken en dat in 1980 is uitgeroeid, verspreidt zich niet gemakkelijk van persoon tot persoon, maar kan in zeldzame gevallen dodelijk zijn.

Een menselijke besmetting met monkeypox is slechts drie keer buiten Afrika voorgekomen: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Israël. Monkeypox duurt meestal twee tot vier weken, beginnend als koorts en hoofdpijn en zich ontwikkelend tot kleine bultjes, puisten genaamd, die zich over het lichaam verspreiden.