Amazon-topman Jeff Bezos wil naar de maan

Dat doel wil miljardair Bezos bereiken middels zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Hij had al langer plannen om een ruimtevaartproject op te zetten. Donderdag lichtte Bezos die plannen toe in een presentatie over de Blue Moon. „Dit is een ongelooflijk voertuig, en hij gaat naar de maan”, zei Bezos over het proefmodel.

De Amerikaanse vice-president Mike Pence maakte tevens bekend dat de VS in 2024 weer voet wil zetten op de maan. Bezos wil de handen ineenslaan met NASA. De topman ziet een belangrijke toekomst weggelegd voor de mens in het heelal, liet hij eerder ontvallen.