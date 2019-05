Beneluxtunnel A4 weer open na brandende vrachtwagen

Rijkswaterstaat verwacht dat de problemen nog wel even kunnen duren. Ⓒ Rijkswaterstaat

DEN HAAG - De Beneluxtunnel (A4) in de richting van Den Haag is na problemen door een brandende vrachtwagen weer open. Dat meldt de ANWB. Beide tunnelbuizen in de richting van Den Haag zijn vrijdagochtend urenlang dicht geweest.