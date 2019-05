Frisse Moederdag geeft startschot voor warmer weer

Het wordt zondag 11 tot 14 graden. Toch maakt de zon komend weekend nog wel wat goed. „De frisse, maar vrij zonnige Moederdag is een opmaat voor warmer weer na het weekend. Later in de week kan het lokaal 19-20 graden worden”, aldus Jaco van Wezel van Weeronline.

Komende nacht regent het in het zuiden en zaterdag overdag maakt ook het oosten kans op lichte neerslag. De meeste regen valt in Limburg. Daar kan de regen zaterdagmiddag nog een tijd aanhouden. „In het noorden en westen is het droog met zonnige perioden en later breekt ook in het midden van het land de zon door. In de avond klaart het breed op.”

De maxima komen uit op 11-15 graden, maar door de matige tot vrij krachtige wind uit het noorden tot noordoosten voelt het een stuk frisser aan.

Moederdag

Zondag krijgen moeders zon, maar ook fris weer cadeau. Het wordt maximaal 11 graden in het noorden tot ruim 14 in het zuiden. „Daarmee is het een stuk kouder dan gebruikelijk. Halverwege mei zijn middagtemperaturen van 15-19 graden normaal. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en daardoor is het genieten van Nederlandse wolkenluchten. Bovendien blijft het droog en waait er een matige noordenwind. Het is dan ook prima weer om met je moeder naar buiten te gaan en bijvoorbeeld een lekkere wandeling te maken”, meldt de weerman.

Maandag bepalen zon en stapelwolken het weerbeeld. Na lokaal lichte vorst wordt het ’s middags 12-15 graden. Dinsdag wordt het warmer met 13-17 graden en in de loop van de week stijgt de temperatuur naar 15-18 graden en later wellicht nog verder.