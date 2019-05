’Duitse man ontvoerd in Nijbroek’

„Het is vrijdagmorgen 3 mei even voor acht uur als de politie een melding krijgt: twee mannen worden in Nijbroek uit een busje gehaald. Meteen schalen we hoog op; we houden rekening met een ontvoering”, meldt de politie in een bericht.

Omdat er aanvankelijk nog veel onduidelijk is, blijft de politie de eerste dagen terughoudend met uitleg over de zaak. „Nu is het tijd om meer bekend te maken aan de hand van verklaringen van getuigen en slachtoffers. Daarbij hebben we ook enkele belangrijke vragen aan mensen die vrijdagochtend in de buurt van Nijbroek en Terwolde waren.”

Achtervolging

Twee Duitse mannen die op een parkeerplaats van de begraafplaats aan de Twelloseweg in Terwolde staan, zien een BMW en Volkwagen aan komen rijden. De twee vertrouwen het niet, gaan ervandoor, maar worden achtervolgd. In Nijbroek worden ze klemgereden en bedreigd met een wapen. Eén van de mannen stapt daarop in bij de BMW. De ander weet zich te verstoppen, zo vertelt hij later aan de politie.

„Een getuige ziet het gebeuren en belt de politie. Agenten vinden het tweede slachtoffer, degene die zich dus verstopt had, na korte tijd. In de berm stond een vrouw met fiets te kijken, de politie heeft haar nog niet kunnen spreken”, aldus het bericht.

De politie heeft nog veel vragen over een vermeende ontvoering in Gelderland. Ⓒ Politie

Vragenvuur

Het slachtoffer dat door de verdachten is meegenomen, krijgt onderweg verschillende vragen van de mannen in de BMW. Waarover maakt de politie niet bekend. Na een tijdje wordt hij weer afgezet en kan hij in zijn eigen busje stappen. Dat voertuig wordt later onderschept door agenten. De bestuurder blijkt het slachtoffer te zijn.

Dezelfde vrijdag start de politie een uitgebreid sporenonderzoek. Mensen uit de buurt worden gehoord en agenten spreken met de slachtoffers. Zij zijn ongedeerd gebleven. Een week later, vandaag op 10 mei dus, houden agenten een passantenonderzoek om tot meer getuigenverklaringen te komen.