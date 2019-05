Kinderen spermadokter Karbaat stappen naar rechter

Dat bevestigt Tim Bueters, advocaat van de donorkinderen, na berichtgeving van de Volkskrant vrijdag. 17 van de 53 kinderen zeggen dat ze erfelijke afwijkingen hebben door de gebrekkige screening indertijd. Daarbij gaat het onder meer om autisme en ADHD.

Bueters laat weten dat er meer redenen zijn voor zijn cliënten om schadevergoeding te eisen. „Zo is de regel dat elke donor maximaal zes kinderen mag verwekken met voeten getreden.”

Karbaat heeft als vruchtbaarheidsarts 49 kinderen heimelijk met zijn eigen sperma verwekt. De donorkinderen hebben dat te horen gekregen na afronding van DNA-onderzoek. Kort voor het overlijden van Karbaat in april 2017 was een groep donorkinderen en hun ouders naar de rechter gestapt om informatie af te dwingen over hun afkomst.