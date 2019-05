Vrouw ontmoet 103-jarige moeder na 60 jaar zoeken

Op haar tweede kwam Eileen in een weeshuis terecht in Dublin. Macken zocht sinds haar negentiende naar haar biologische moeder, zo meldt Liveline Radio. Een heel lange tijd zonder succes, totdat ze er in januari met hulp van een genealoog achterkwam dat haar 103-jaar oude moeder nog in leven was.

Vorig jaar deed de 82-jarige Macken haar verhaal in een radioprogramma. Daardoor ging het balletje rollen. De vrouw werd benaderd door iemand die familiestambomen onderzoekt en haar wel wilde helpen. Door Eileens eigen hoge leeftijd was de kans dat haar biologische moeder nog in leven zou zijn natuurlijk erg klein.

Hereniging

„Toen ik had gehoord dat ze nog in leven was, kon niets mij meer tegenhouden haar te zien”, vertelt Macken in het radioprogramma Liveline. Vorige maand vond de hereniging eindelijk plaats. Samen met haar man, dochter en schoonzoon vertrok de vrouw naar Schotland om haar moeder voor het eerst te ontmoeten. „Ik ben nu zó gelukkig. Mijn moeder is zo’n mooie vrouw, heeft een geweldige familie en ze heeft me een ontzettend warm welkom gegeven”, aldus Eileen. „Mijn moeder was dolblij en ontroerd, ze liet mijn handen niet los en sloeg haar armen om me heen.”

Macken verbleef uiteindelijk drie dagen in Schotland om haar hoogbejaarde moeder niet te lang te belasten.