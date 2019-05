Agenten treffen meisje (5) op achterbank beschonken automobilist

De politie kreeg een melding nadat een bestuurder verschillende auto’s had aangereden op een vakantiepark in Gennep. Eenmaal ter plaatse troffen de collega’s bij de beschonken man een 5-jarige kleuter aan. De man is meteen aangehouden en zal strafrechtelijk worden vervolgd.

„Het kind is door de collega’s meegenomen naar het politiebureau in afwachting van de komst van familieleden”, aldus de politie. „De collega’s hebben zich ontfermd over het kind en ervoor gezorgd dat de tijd op het politiebureau leuk voor haar was.” Volgens de politie had het meisje ’een smile van oor tot oor!’.

Het is onduidelijk of de bestuurder de vader van het kind is.