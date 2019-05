Vluchtelingen langs A2 en A79 in Maastricht

De afgelopen tijd zijn er vaker incidenten met vluchtelingen die uit vrachtwagens stappen. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh

MAASTRICHT - De politie heeft vrijdag meer dan twintig meldingen gekregen over vluchtelingen die in Maastricht langs de snelwegen A79 en A2 liepen. Het ging om een groep van tien tot vijftien mensen. De gealarmeerde politie heeft drie van deze mensen kunnen aanspreken. De rest is spoorloos.