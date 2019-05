Oud-militair: ’Ik ben in de hel beland’

De oud-militair verblijft al tijden in een een kliniek voor oorlogsslachtoffers vanwege de psychische gevolgen die hij opliep omdat hij „de pispaal was” bij de luchtmobiele brigade in Schaarsbergen. „Ik ben nooit naar oorlogsgebied in het buitenland geweest, mijn oorlog was in Schaarsbergen.”

De betrokkene is de voornaamste aangever van wantoestanden, die plaatshadden in 2013. Hij kwam in 2017 met zijn verhaal naar buiten via de media, waarna grote ophef ontstond. Ook het Openbaar Ministerie (OM) wierp zich op de zaak en vervolgt vijf verdachten, maar die ontkennen alles stellig.

Het slachtoffer eist per verdachte 5000 euro schadevergoeding, maar het is hem niet te doen om het geld, zei zijn advocate. Hij trekt volgens haar meteen de vordering in als de verdachten hun verantwoordelijkheid nemen en erkennen wat er is gebeurd en daarvoor spijt betuigen.

Verklaring

„Mijn woede is groot, jullie hebben geen benul wat jullie hebben aangericht. Ik begon fit en gezond in deze militaire eenheid, niet wetende dat ik in de hel zou belanden. Dagelijks werd ik uitgescholden, gekleineerd en bedreigd. Beschermd door de hoge heren. Jullie maakten mij kapot.” Dat heeft een van de andere slachtoffers laten optekenen en voor laten lezen in de rechtbank.

De man en een andere oud-militair lieten hun slachtofferverklaring voorlezen door een medewerkster van Slachtofferhulp. Zelf konden ze het niet aan, stelden ze. Beiden zijn voor hun psychische problemen in therapie als gevolg van de gebeurtenissen zes jaar geleden.

De ander verhaalde in zijn voorgelezen verklaring ook over angst, woede, schaamte en onrecht, elke dag weer. Hij ging ervan uit dat de verdachten - die publiekelijk alles stellig ontkennen - heus wel weten wat ze hebben gedaan. „De meelopers zijn vast ook bang. Maar ik ben trots dat ik me nooit zo heb gedragen als jullie.”

