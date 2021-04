Explosieve memo over nieuwe grenzen zet Balkan op scherp

Premium Columns

Het Westen heeft alle sluizen opengezet voor China

China is de toekomst. We leven al in die toekomst: de Chinese regering bespioneert ons, steelt kennis en verzamelt militaire, politieke en wetenschappelijke data. Na de val van de Muur in 1989 kende men nog slechts één basiswaarde: geld. Geld zou de Chinese dictatuur vanzelf in een democratie verand...