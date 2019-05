Wapens, boksbeugels en sabels in Helmond vrijwillig ingeleverd

Een eerdere inleveractie in Rotterdam leverde ook al veel wapens op. Ⓒ ANP

HELMOND - Bij een inleveractie in het Brabantse Helmond zijn in twee weken tijd zeventig wapens en 1500 patronen bij de politie afgegeven. Daaronder zijn ongeveer twintig vuurwapens en negen alarm- of startpistolen, meldde de politie vrijdag.