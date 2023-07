Bekladdingen bij slavernijmonument Vlissingen

Ook staat er „media is de vijand.” Op de straat voor het monument staat „rechtstaat is mediastaat.” Op het monument zelf werden stickers geplakt.

Het monument is een initiatief van voorzitter Angélique Duijndam van Keti Koti Zeeland en kunstenaar Zeus Hoenderop. Ze plaatsten het monument zonder vergunning. De gemeenteraad van de Zeeuwse stad had eerder tegen de komst van een slavernijmonument gestemd.

De politie zegt via media kennis te hebben genomen van de bekladdingen. „Collega’s gaan poolshoogte nemen.” Volgens haar is het altijd een taak voor de politie als er vernielingen of bekladdingen zijn gepleegd.

Het monument heeft een zilveren basis, met daarop een goudkleurige kom en er zit een ketting aan, zo omschreef Duijndam vrijdag. Dat is een verwijzing naar de scheepsketting die te horen was als schepen voor anker gingen. De kom is zwaar en wordt verzwaard door de ketting, maar is draagbaar, zei ze.