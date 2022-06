Politie: ’Geen indicatie dat andere personen zijn betrokken bij dood Bossche vrouwen’

De politie zegt nog niet te weten wat er precies in de woning is gebeurd, maar stelt dat er op dit moment ’geen enkele indicatie of aanwijzing’ is dat er anderen personen betrokken zijn geweest bij de dood van de twee vrouwen.

Lange tijd in woning

Het vaststellen van de identiteit van de vrouwen werd bemoeilijkt omdat de lichamen al langere tijd dood in de woning hebben gelegen. Overigens wacht de politie nog op de uitslag van het dna-onderzoek. Toch stelt de politie dat alle sporen en uit het onderzoek verkregen informatie er op duiden dat het om de bewoners gaat.

Buurtbewoners vertelden vorige week aan De Telegraaf dat zij donderdag aan de bel trokken omdat ze de bewoners al enige tijd niet hadden gezien. Moeder en dochter hadden volgens hun met regelmaat ruzie waarvoor ook de politie werd gebeld. De vrouwen deden echter voor niemand de deur open.