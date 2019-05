SP onderzoekt klacht cartoonist over filmpje

De Maastrichtse cartoonist Ruben Oppenheimer is niet blij met het omstreden SP-filmpje. Ⓒ ANP

MAASTRICHT - De SP onderzoekt de klacht van cartoonist Ruben L. Oppenheimer over het gebruik van een cartoon in het veelbesproken campagnefilmpje met het karakter Hans Brusselmans. „Als het klopt, herstellen we de fout nog vandaag”, aldus SP-partijvoorzitter Ron Meyer. Oppenheimer wil dat het filmpje nog deze vrijdag voor 16 uur niet meer te zien is.