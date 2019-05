’Penisverlenging werkt niet en is risicovol’

Uroloog Gordon Muir is betrokken bij het onderzoek van King’s College Londen. Mannen houden na de ingreep vaak de nodige complicaties over. Zo kan de operatie ook averechts werken en is het voorgekomen dat patiënten na de penisverlenging juist achterblijven met een kleiner geslachtsdeel of erectieproblemen. „Het gaat vaak om kwakzalvers die misbruik maken van kwetsbare mannen”, aldus Muir in The Guardin.

Minderwaardigheidscomplex

De wetenschappers onderzochten 21 verschillende methodes op bijna 1192 mannen en vergeleken nog eens 17 voorgaande studies. Het onderzoek verscheen in Sexual Medicine Reviews. „De meeste mannen die een penisverlenging ondergaan hebben een geslachtsdeel met een gemiddelde lengte, maar ze hebben toch vaak het idee dat hun penis te klein is”, zegt de uroloog.

Volgens de Brit is slechts 20 procent van de mannen na de operatie die gemiddeld 46.000 euro kost tevreden over het resultaat. Daarnaast komt het volgens de arts regelmatig voor de het geslachtsdeel misvormd raakt bij de ingreep.