Hadden criminelen storing in de gaten?

Door een softwareprobleem waren dragers van een enkelband - die wordt ingezet bij een gebiedsverbod of -gebod - gisteravond een paar uur buiten beeld. Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Voss

Amsterdam - Het is niet duidelijk of de – naar schatting – zevenhonderd dragers van een enkelband hebben geweten of er een storing was. Zowel het Ministerie van Veiligheid en Justitie als Reclassering Nederland kan daar geen uitsluitsel over geven.