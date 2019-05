Opgepikte migranten alsnog aan land in Italië

Het gaat onder andere om 36 vluchtelingen aan boord van een Italiaans marineschip, de Cigala Fulgosi. Die worden naar Augusta op Sicilië gebracht.

Dertig andere migranten zitten op het schip Mare Jonio, dat al sinds 30 april in de haven van Lampedusa ligt. De migranten mogen daar nu van boord maar het schip wordt meteen in beslag genomen. De hulporganisatie die eigenaar is van het schip wordt beschuldigd van hulp bij illegale migratie.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, die de havens had gesloten voor schepen met migranten, had zich ook nu tegen de komst van de migranten geweerd.

