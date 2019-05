Franse militairen komen om bij bevrijden gijzelaars

Het gaat om een Amerikaanse, een Zuid-Koreaanse en twee Fransen die op 1 mei in Benin waren ontvoerd. Kort na het verdwijnen van de Fransen toeristen werd het lichaam van hun gids gevonden in het nationale park Pendjari in het noordwesten van Benin.

Volgens de Franse bekendmaking vond de militaire actie vrijdag plaats in Burkina Faso, een buurland van Benin. Franse strijdkrachten steunen in de Sahel regionale troepen in de strijd tegen islamistische extremisten die in het gebied actief zijn. Wie de gijzelnemers waren is niet bekendgemaakt.