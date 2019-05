Cel dreigt voor verdachte Thialf-schutter

Verslaggever Zander Lamme is in de rechtszaal en twittert live over de zaak. Volg zijn tweets onderaan dit artikel.

Advocaat Tim Vis, die de man verdachte bijstaat, denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. ,,Ik denk dat de storing later vandaag wel is opgelost.’’ Vis vindt het bovendien ‘belachelijk’ dat door een storing dragers van een enkelband de dupe worden.

Van der W., die vandaag zijn 59ste verjaardag viert, staat terecht vanwege poging moord en poging afpersing. Hij zou op 7 januari 2017 Jonker bij ijsstadion Thialf in Heerenveen met een vuurwapen hebben verwond in diens middelvinger. De directeur van ingenieursbedrijf Clafis wist te ontkomen door snel weg te rijden met zijn Tesla. Jonker had daarvoor in Thialf het EK schaatsen allround en sprint bezocht.

Zakenruzie

Het motief voor de moordpoging zou een zakelijk conflict zijn geweest. Jonker had interesse getoond in de overname van een technisch detacheringsbureau van W. Hij zag daar echter van af, omdat de financiële huishouding van het bedrijfje niet op orde zou zijn. ,,Daar was meneer niet blij mee’’, verklaarde Jonker eerder bij de politie.

Jonker nam later wel een deel over van het bedrijf, toen het failliet was verklaard. Volgens het OM wilde W. geld voor de overname van de zakenman. De verdachte is na het incident naar Spanje gegaan en werd daar een half jaar na het incident opgepakt. Hij verzette zich vervolgens tegen overlevering naar Nederland.

De rechtszaak is meerdere keren uitgesteld. Onder meer vanwege ernstige ziekte van de verdachte. Eind 2017 moest hij naar het ziekenhuis, omdat bij hem blaaskanker was geconstateerd.

W. beweert dat het wapen niet van hem was, maar van Jonker. Die heeft die lezing op zijn beurt afgedaan als flauwekul.

Het Openbaar Ministerie komt waarschijnlijk vanmiddag met een eis.