Acht jaar geëist voor dodelijke caféruzie

ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen vader en zoon Mahinder (56) en Deepak B. (31) acht jaar gevangenisstraf geëist wegens doodslag. Het tweetal zou in de nacht van 7 op 8 juli 2017 de 44-jarige Maikel Rasoelbaks bij Club Playa in Rotterdam-Zuid hebben geschopt en geslagen. Rasoelbaks raakte in coma en bezweek enkele dagen later aan ernstig hersenletsel.