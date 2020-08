Eigenaresse camping Spitsbergen over dood van Job: ’Geen woorden voor’

In geen 44 jaar zou er een ijsbeer op de camping zijn geweest. Tot deze week. In de nacht van donderdag op vrijdag is Job in zijn tent aangevallen door een ijsbeer. Hij stief aan zijn verwondingen.

In gesprek met RTL zegt de Nederlandse, die ook werkzaam is als gids en expeditieleider, dat Job op de camping in Spitsbergen aanwezig was om de boel te regelen. Michelle zit zelf vanwege het coronavirus in Nederland. Van Dijk zegt enorm overvallen te zijn: „Er zijn geen woorden voor.”

Verjaagd

Volgens de campingeigenaresse leven de ijsberen verderop: „De dieren zitten vooral op de fjorden. Als ijsberen in de bewoonde wereld komen, worden ze verjaagd. Daarvoor worden ook helikopters ingezet.”

"We zullen hem vreselijk missen"

Job wordt door Michelle omschreven als een ’heel warm en geliefd’ persoon: „Iedereen die hem kende was dol op hem”, zo wordt gezegd tegen RTL. „Hij hield ontzettend van de natuur en vond het heerlijk om met de camping bezig te zijn. We zullen hem vreselijk missen.”