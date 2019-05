Tiener moest in luier rondlopen: ’Als straf’

Dat is de verdenking waartegen Willem C. zich vandaag moet verweren in de rechtbank. Bij het meisje is door onderzoekers ernstige emotionele verwaarlozing vastgesteld. Over de luiers verklaarde het meisje tegen de politie: „Het werd een straf van mijn vader als ik iets verkeerd had gedaan.”

Volgens de man is het ’een keer’ gebeurd dat hij het tienermeisje in een luier liet lopen. „Als straf.” Hij zegt alleen in 2015 zijn dochter, nu 19 jaar, te hebben geslagen nadat zij ’val dood’ tegen hem had gezegd. Schoppen van het meisje wordt door Willem C. ontkend.

Volgens C. kreeg zijn dochter wel altijd te eten, maar werd het volle bord na een half uur weggehaald. Daar werden filmpjes van gemaakt op verzoek van hulpverlening.

In 2015 overleed de vrouw van C. en moeder van het meisje. Een jaar later werd het meisje uit huis geplaatst.

Verslaggever Sebastian Schramm is bij de rechtszaak. Volg hier de laatste ontwikkelingen: