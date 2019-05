Moordzaak Martin Kok toch in groter onderzoek ’Marengo’

In Lelystad stond tot nu toe alleen de 26-jarige Achraf B. terecht voor de liquidatie van Kok. Bij de moord op de 49-jarige misdaadblogger eind 2016 in Laren zou hij als spotter zijn opgetreden. Maar het OM verdenkt hem ook van betrokkenheid bij liquidaties die onder het in Amsterdam lopende Marengo-onderzoek vallen. Justitie wil alle verdenkingen tegen B. „in onderlinge samenhang” aan een rechtbank kunnen voorleggen, benadrukte de aanklaagster vorige maand.

Strafproces-Marengo draait inclusief de liquidatie van Martin Kok nu om twaalf verdachten, vier moorden en een reeks pogingen en voorbereidingen daartoe. Vorige maand kondigde het OM aan op korte termijn ook Taghi en diens vermeende rechterhand Saïd Razzouki te willen aanklagen in het steeds verder uitdijende moordproces.

Taghi geldt als de meestgezochte crimineel van Nederland. Voor de tip die leidt tot zijn aanhouding is een recordbeloning van honderdduizend euro uitgeloofd. Justitie heeft al gezegd hem en Razzouki bij verstek te vervolgen als hij niet voor de inhoudelijke start van Marengo wordt opgespoord en aangehouden. Het proces zal naar verwachting volgend jaar plaatsvinden.

Boccaccio

Martin Kok, zelf veroordeeld voor onder meer doodslag, werd op 8 december 2016 in zijn auto doodgeschoten na een bezoek aan seksclub Boccaccio in Laren. Enkele uren voor zijn liquidatie ontsnapte hij nog aan de dood, toen in Amsterdam op straat een poging werd gedaan hem om te brengen.