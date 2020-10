Boek Nederlandse schrijver Pfeijffer zorgt voor rel in Italië

Ⓒ Hollandse Hoogte / Jan Boeve

ROME - De bestseller Grand Hotel Europa van de Nederlandse schrijver Ilja Leonhard Pfeijffer heeft voor een rel gezorgd in Italië. Paola Marini, ex-directrice van het beroemde museum en instituut in Venetië Gallerie dell’Accademia, is verbijsterd over de manier waarop ze wordt omschreven in de roman van de sinds tien jaar in Genua wonende Nederlander. Het boek is ook in het Italiaans vertaald en had in het culturele instituut Ateneo Veneto gepresenteerd moeten worden, waar Paola Marini lid is, maar de presentatie werd plotseling afgeblazen.