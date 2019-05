Musk reageert op porno in zelfrijdende Tesla

„Blijkbaar zijn er meer manieren om Autopilot te gebruiken dan we wisten...”, zo schrijft Musk over de video van pornoactrice Taylor Jackson. Die nam met haar vriend een seksvideo op in een rijdende auto. ’Tesla’ is sindsdien trending topic op een pornowebsite.

Op de beelden is te zien hoe de mannelijke bestuurder door de seks op enig moment totaal geen zicht meer heeft op het verkeer en niet kan ingrijpen.

Dat is niet de bedoeling: Tesla waarschuwt steeds dat bestuurders ’handen aan het stuur moeten hebben’ omdat ze ’ieder moment’ moeten kunnen ingrijpen. De techniek werkt nog niet goed genoeg.

De bestuurder kon zijn blik moeilijk op de weg houden. Ⓒ SCREENSHOT

De gratis publiciteit weegt voor Musk vermoedelijk zwaarder dan het veiligheidsaspect, want hij geeft het stuntende stel geen belerende preek. „We hadden dit kunnen zien aankomen.”