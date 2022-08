China: militaire oefeningen rond Taiwan gaan maandag door

Binnenland

Ollongren: onze militairen maakten het verschil in Afghanistan

„Onze” militairen hebben in Afghanistan laten zien waar zij toe in staat zijn. Dat zei minister Kajsa Ollongren (Defensie) zaterdag in een toespraak tijdens de uitreiking van de vaandelopschriften, een bijzonder ereteken, aan achttien krijgsmachteenheden voor hun inzet in Afghanistan. Dat gebeurde t...