Raadslid in kleine gemeente? Kassa!

Het kabinet vindt het ophogen van het maandbedrag nodig omdat gemeenten de laatste jaren vanwege decentralisatie steeds meer verantwoordelijkheden en taken hebben gekregen.

De opgehoogde raadvergoeding geldt voor gemeenten tot 24.000 inwoners, zoals Urk, Zundert, Vlieland, Oostzaan, Blaricum, Loppersum, Doesburg, Uitgeest, Hilvarenbeek, Zandvoort en tientallen andere plaatsen. Zo krijgen ruim 23.000 raadsleden meer geld krijgen voor hun werk.

Volgens minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) bevordert de verhoogde raadsvergoeding dat raadsleden in kleine gemeenten voldoende tijd vrij kunnen maken voor hun raadswerk, hun belangrijke controlerende taken en de nodige werkbezoeken. „Dit maakt het beter mogelijk het raadslidmaatschap te vervullen. Ook ontstaat een evenwichtiger verhouding met de raadsvergoeding in grotere gemeenten.”