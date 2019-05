Rutte haalt uit naar SP-video

Premier Rutte verwacht dat het spotje de SP stemmen gaat kosten en de PvdA juist stemmen oplevert, zei hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Dat PvdA-eurocommissaris Timmermans er niet op heeft gereageerd vindt hij verstandig.

Op sociale media zijn sinds de lancering van het verkiezingsfilmpje ook veel positieve reacties te vinden. Velen vinden het spotje grappig en juist erg treffend.

Het filmpje draait om de hoofdpersoon Hans Brusselmans, die met zijn grijze stoppelbaard en doorzichtige brilmontuur, wel heel erg veel weg heeft van Frans Timmermans. In zijn villa aanbidt hij schilderijen van EU-kopstukken, gooit hij lachend referendumstukken in de haard, schrokt hij een taartje met de Nederlandse vlag naar binnen en speelt hij met door hem EU-blauwe geschilderde legertanks.

Bekijk hieronder de video (of klik hier als u de app gebruikt). Tekst loopt verder.

Cartoon

In de video komt een trekpop voor die identiek is aan een cartoon die Ruben L. Oppenheimer ooit maakte van minister Ivo Opstelten. Het hoofd van premier Mark Rutte is uit een spotprent van collega-cartoonist Mirjam Vissers geknipt en op het lijf van de trekpop geplaatst.

Oppenheimer was eiste dat de video online werd gehaald. „Ik ben journalist, ik ben onpartijdig. Ik teken over zowel Baudet als de SP. Maar door deze actie van de SP word ik weer overspoeld door berichtjes van mensen die mij als ’linkse rat’ wegzetten.” De SP laat nu weten de video aan te gaan passen.

Tweespalt

Binnen de SP twijfelt men nog over de campagnestunt. Diverse afdelingen, waaronder Oss, nemen er openlijk afstand van. Ze vinden het een brug te ver, omdat de aanval te veel op de man zou zijn. Ook is er kritiek dat de SP de pijlen op een linkse partij richt. Beter zou het zijn om een rechtse opponent op de korrel te nemen.