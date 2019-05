SP past Hans Brusselmans-video aan: Rutte wordt Jetten

De beeltenis van Ruben L. Oppenheimer en Mirjam Vissers (links) is vervangen door een nieuwe versie. Ⓒ SP

Den Haag - UPDATE 17.10 UUR - De SP heeft het campagnefilmpje offline gehaald en een nieuwe versie gelanceerd. Daarin is een speciale plek voor Rob Jetten ingeruimd. Columnist Ruben L. Oppenheimer was boos over het gebruik van een van zijn cartoons, die zonder toestemming in de video was verwerkt.