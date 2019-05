Utrecht verliest miljoenen: ’Bewoners in de rommel’

Eerder werd al bekend dat met €35,6 miljoen flink de knip moest worden getrokken. Daar kwam in 2017 twaalf miljoen euro en in 2018 nog eens vijftien miljoen euro bij. De gemeente durft echter geen nieuwe prognoses voor de kosten te geven.

Deze zomer zou het project af moeten zijn, maar een nieuw einddatum kan nog niet gegeven worden, laat de gemeente vanmiddag weten. Waar mogelijk zullen de werkzaamheden worden stilgelegd. De pittoreske Utrechtse werven zijn een toeristische blikvanger maar ook uiterst kwetsbaar.

’Bruut gewerkt’

Aanleiding voor een dieper onderzoek waren herstelwerkzaamheden aan de kade tegenover het monumentale Paushuize. Aan het zestiende eeuwse pand, gebouwd in opdracht van de enige Nederlandse paus, Adrianus VI, is twee jaar geleden voor een miljoen euro schade aangericht doordat te bruut werd gewerkt, bij het slaan van damwanden in het nauwe grachtje.

Het in 2008 gestarte project is ingewikkeld omdat veel herstel aan de Oudegracht en Kromme Nieuwegracht onder water moet plaatsvinden. Daar moet ook de schade aan de houten fundering van de Middeleeuwse constructies worden geïnventariseerd.

’Wantoestand’

Volgens wethouder Kees Diepeveen is „niet op tijd gesignaleerd dat de financiën ontoereikend zijn en de planning niet langer haalbaar is als we op dezelfde voet verder gaan.” Een extern onderzoek moet meer duidelijkheid brengen.

De SP-fractie toont zich geschokt en wil een debat. „Dat het zo’n wantoestand was had ik niet verwacht”, zegt fractievoorzitter Tim Schipper. „Ik hou mijn hart vast over het bedrag wat straks aan het eind onder de streep komt te staan en ik baal als een stekker voor de bewoners die nu nog langer in de rommel zitten.”

Het gemeentebestuur trekt het boetekleed aan, maar de PvdA wil dat debat met spoed. „Dit college is niet in staat grote projecten uit te voeren”, verwijst raadslid Bülent Isik naar het debacle rond de Uithoflijn. „Miljoenenoverschrijding op miljoenenoverschrijding, ik weet niet waar dit ophoudt.”