’We moeten helemaal niet terug naar de natuur’

De Bende van de Vooruitgang wil het publiek enthousiast maken voor de ’technologische cultuur’. V.l.n.r. Hidde Boersma, Sebastien Valkenberg, Jaffe Vink en Marco Visscher. Maarten Boudry ontbreekt. Ⓒ Rias Immink

We leven in de beste tijd ooit: niet eerder waren we zo rijk en zo gezond, werden we zo oud, hadden we zoveel voedsel tot onze beschikking en was het leven zo vreedzaam. De Revue van de Vooruitgang bezingt het vernuft van de menselijke geest en de successen van de technologie. Tégen het doemdenken, voor kernenergie en kunstmest.