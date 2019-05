Olifant Pinky. Ⓒ Burgers’ Zoo

Arnhem - De Arnhemse dierentuin Burgers’ Zoo heeft binnenkort weer twee Aziatische olifanten die in de laatste fase van hun leven zitten. De hoogbejaarde Pinky is dan niet langer alleen; het vrouwtje krijgt gezelschap van een olifantenkoe, die ook al flink op leeftijd is.