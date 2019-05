OM eist vijf jaar cel tegen Thialf-schutter

Het schietincident vond plaats op de avond van 7 januari 2017 op het parkeerterrein van het Thialf-stadion na schaatswedstrijden. Toen Jonker wegreed met zijn auto kwam Van der W. aangelopen. „Ik wilde alleen maar praten en een USB-stick geven.” Hij was voor een gesprek overgekomen vanuit Brazilië. De twee hadden een zakelijk conflict. Clafis wilde het bedrijf van Van der W. overnemen, maar bedacht zich. Het bedrijf ging daarop failliet.

Van der W. heeft verklaard dat Jonker op de bewuste avond een wapen had, dat hij hem heeft ontfutseld. Het wapen zou zijn afgegaan toen Jonker wegreed en Van der W. werd meegesleurd. Jonker werd in zijn hand geraakt. Het OM gelooft de lezing van de verdachte niet, omdat de door hem geschetste gang van zaken niet kán kloppen. De officier van justitie hield de rechter ook voor dat Van der W. lid was van een schietclub en zijn ex-vrouw heeft verklaard dat hij wapens bezat.

’Ga gewoon praten’

Het wapen is nooit gevonden. Van der W. zegt het na het incident te hebben weggegooid. Hij werd ruim zes maanden later in Spanje opgepakt. Het OM vindt een vertrek naar het buitenland opmerkelijk. „Als je onschuldig bent, wil je na de ergste schrik toch je verhaal doen bij de politie.”

Jonker wil 15.000 euro smartengeld. Hij liep blijvend letsel op aan zijn hand en zat na het incident enkele weken met zijn gezin in een safehouse.