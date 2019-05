Juf met kanker moet invalster zelf betalen

Iedere dag dat de schooljuf uit San Francisco thuis zit, moet ze 195 dollar betalen. In die stad kunnen basisschoolleraressen tien dagen met ziekteverzuim gaan; blijven ze langer weg, dan mogen ze nog honderd dagen extra thuis blijven, maar dan wordt hen wel de kosten voor vervanging voorgeschoteld.

De bepaling in de wetgeving van het San Francisco Unified School District kan op afkeuring van ouders rekenen. „Ik voel me er verdrietig onder”, reageert een van hen tegen NBC. „Ze staat bekend als heel goede lerares.”

Inmiddels is meer dan 13.000 dollar ingezameld. Ook komt de vakbond van de lerares, die met haar naam uit de publiciteit wil blijven, in actie. Voorzitter Susan Solomon van de lerarenvakbond gaat de onvrede over deze wetgeving mogelijk nog extra op de agenda zetten.