Den Haag gaat toeterende bruidsstoet beboeten

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat deze zomer streng controleren op geluidsoverlast en overtreders fors beboeten. Met name toeterende bruiloftsstoeten en overlastgevende scooterrijders liggen in het vizier van de controleurs. De stad krijgt veel meldingen over deze vorm van overlast op mooie zomerdagen.