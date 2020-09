Reiswereld stuurt coronabrandbrief aan Brussel om wirwar aan adviezen

Er wordt met klem gepleit voor een geharmoniseerd beleid dat zo snel mogelijk van kracht moet worden, omdat anders het grootste deel van de vliegindustrie ten onder dreigt te gaan. „De reiziger kan er geen touw meer aan vastknopen en blijft thuis. Het vertrouwen moet terugkeren, anders vallen steeds meer reisbedrijven om”, aldus een woordvoerder van Airlines for Europe, de Europese brancheorgansatie voor luchtvaartmaatschappijen in Europa.

Ook Schiphol steunt de oproep. „Het is belangrijk dat er eenduidiger regels en voorschriften komen in Europa, in plaats van de lappendeken aan reisbeperkingen en kleurcodes voor de landen. Ook zijn wij voorstander van meer testen. Het beste zou zijn als alle reizigers uit risicogebieden zich, voordat ze het vliegtuig ingaan, laten testen. Zoals nu bij de bagagecontroles al gebeurt, als spullen niet mee mogen aan boord”, zegt topman Dick Benschop.

’Hakkentakkenbeleid’

Koepel Airlines for Europe, waarbij onder andere Air France KLM is aangesloten, beaamt de opmerkelijke noodkreet om meer orde en regelmaat in de coronacrisis, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Totaal meer dan 25 Europese organisaties hebben de open brief aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie ondertekend.

„Er moet met onmiddellijke ingang een eenduidig EU Testing Protocol komen. Dat heeft absolute topprioriteit. Met het huidige hakkentakkenbeleid in de lidstaten wordt de plank volledig misgeslagen. Dat is geen oplossing”, meent de zegsman.

In de Europese reis- en vliegsector werken ruim 27 miljoen mensen. Heel veel banen staan op de tocht als er geen centraal coronabeleid in Europa komt. Ook de toeristische koepel Ectaa, waar de ANVR meepraat, en de hotelkoepel Hotrec zijn ondertekenaars.

Het aantal vluchten in Europa zal dit jaar meer dan gehalveerd worden, volgens de laatste prognose van luchtverkeersleiding Eurocontrol. Het aantal passagiers zakt tot een derde en er wordt 140 miljard euro verlies geleden. De consument, zowel voor vakanties als zakenreizen, raakt in toenemende mate gefrustreerd door de barrières, aldus de briefschrijvers.