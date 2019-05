Rechtszaak tegen militairen wordt juridische kluwen

De vijf verdachte militairen Ⓒ Petra Urban

ARNHEM - De rechtszaak tegen vijf (oud)-militairen van de Luchtmobiele Brigade uit Schaarsbergen is uitgelopen in een juridische nauwelijks te ontwarren knoop. Het proces is abrupt gestaakt omdat justitie in beroep gaat tegen een besluit van de rechtbank om een deel van de feiten verjaard te verklaren.