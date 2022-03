Willem Engel aangehouden: dit hangt hem boven het hoofd

De aanhouding vloeit voort uit het onderzoek van de politie Rotterdam dat volgde op de massa-aangifte die werd opgezet door een van de criticasters van Engel, Norbert Dikkeboom. Ruim 22.580 mensen ondertekenden de aangifte. Dikkeboom overhandigde de stapel aangiftes in december aan het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Volgens hem maakt Engel zich schuldig aan onder meer opruiing, het verspreiden van medische desinformatie en bedreiging. Vooralsnog is Engel alleen aangehouden wegens opruiing.

’Waar rook is, is vuur’

Dikkeboom in december: ,,Er zijn veel mensen die zeggen dat je mensen zoals Engel moet negeren, maar ik denk daar anders over. Hij hanteert de formule ‘waar rook is, is vuur’. Door zijn boodschap steeds te herhalen gaan mensen toch denken dat er een kern van waarheid in zit.”

Engel wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris – een onderzoeksrechter – die moet bepalen of hij langer vast blijft zitten.

Tot nu toe was het vooral dansschoolleraar Willem Engel zelf die talloze procedures aanspande tegen de Staat, maar ook tegen de Belgische viroloog Marc van Ranst, uit protest tegen de coronamaatregelen en de ‘leugens’ die deskundigen zoals Van Ranst volgens hem zouden verspreiden. De meeste procedures verloor hij.

’Volksopstand’

Volgens Engel is het coronavirus niet zo gevaarlijk als de overheid mensen wil doen denken en zijn de maatregelen om het virus in te dammen buitenproportioneel. Om die boodschap voor het voetlicht te brengen schuwde hij de afgelopen jaren geen enkel middel. Zo vergeleek hij de coronamaatregelen met de vervolging van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, verspreidde hij complottheorieën en riep hij mensen op om zorginstellingen te bombarderen met telefoontjes en beelden van herkenbare politiemensen door te geven aan Viruswaarheid.

In een interview met NRC zei hij dat hij uit was op een volksopstand en een ,,fluwelen revolutie” waarin de regering ten val moet worden gebracht en bewindslieden moeten worden berecht. Hij zei een politiek stelsel voor te staan waarin het volk regeert via referenda en pleitte voor afschaffing van de Tweede Kamer.

Zie hier de beelden waarop Willem Engel wordt aangehouden. Het artikel gaat verder onder de video.

Celstraf

Het OM wil geen nadere mededelingen doen over de verdenkingen tegen Engel. Opruiing tot een strafbaar feit of tot geweld tegen het openbaar gezag is strafbaar. Er staat maximaal vijf jaar gevangenisstraf op. Dat wordt in de praktijk zelden opgelegd. Het OM hanteert de richtlijn dat er celstraffen tussen de tien weken en drie maanden kunnen worden geëist als het gaat om een verdachte met een voorbeeldfunctie, of met veel volgers: Engel heeft alleen al op Twitter 15.000 volgers.

Het Viruswaarheidboegbeeld Engel moet zich op 30 maart ook nog bij de politierechter in Amsterdam verantwoorden voor opruiing via Facebook. Hij riep burgers op om agenten te arresteren en riep ook op tot het laten doorgaan van een demonstratie in Den Haag op 10 oktober 2020, terwijl die was verboden door de burgemeester. Die zaak liep al voor zijn aanhouding.

Sinds vrijwel alle coronabeperkingen zijn opgeheven, heeft Engel een nieuw onderwerp gevonden om zich in vast te bijten: de oorlog in Oekraïne. Hij beschuldig president Zelenski van oorlogsmisdaden en verdedigt Poetin. Hij heeft de eerste aangifte alweer ingediend: tegen de Nederlandse wapenleveranties aan Oekraïne.