’Thijs H. ontsnapte uit instelling Maastricht’

Nadat hij zich gemeld had, werd H. dinsdag opgenomen op de gesloten afdeling. Daar profiteerde hij een dag later alweer van chaos na een steekincident waarbij een 51-jarige psychiatrische patiënt vijf mensen verwondde.

Diezelfde ochtend liep Thijs iets na 08.00 uur naar buiten. Toen was net een automatisch brandalarm afgegaan. Mogelijk stelde hij dat alarm zelf in werking. Er was sowieso de nodige consternatie die ochtend door het steekincident, ongeveer twee uur voordat H. wegliep; twee medewerkers, een cliënt en de verdachte werden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Later die middag werd Thijs H. nog gesignaleerd in Bemelen. Die avond werd hij opgepakt in Margraten, een uurtje nadat zijn foto’s door de politie werden verspreid.

Drie dodelijke slachtoffers

H. wordt ervan verdacht twee mensen te hebben gedood op de Brunssummerheide, een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man uit Heerlen, en een 56-jarige vrouw te hebben gedood in Den Haag, waar H. op kamers woonde.