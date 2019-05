’Ouders op de vuist na ruzie tussen kinderen’

Volgens de gemeente Enschede, die het incident vrijdag meldde, is er fysiek geweld gebruikt en zijn er klappen uitgedeeld. Twee mensen zijn later door een arts onderzocht.

Het is nog onduidelijk hoe het conflict precies is ontstaan en waarom het uit de hand is gelopen. De gemeente zegt niet hoeveel kinderen en volwassenen bij de ruzie en de daaropvolgende vechtpartij betrokken waren en ook niet wat de aard van de (eventuele) verwondingen zijn waarmee de betrokkenen naar de huisarts zijn geweest.

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het vermoedelijk wel om „meerdere mensen”, die met elkaar op de vuist zijn gegaan. Of het ouders van de betrokken kinderen waren, kon hij nog niet zeggen.

De politie doet onderzoek naar de zaak en is op zoek naar mensen die het hebben zien gebeuren of meer weten over de achtergrond.