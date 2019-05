Israëlische troepen schieten Palestijn dood

Een woordvoerster van het Israëlisch leger zei dat zich ditmaal ongeveer 6000 Palestijnen hadden verzameld bij de grens. Toen een aantal van hen te dicht bij de versterkte afrastering kwam, is het vuur geopend.

Egyptische bemiddelaars waren op bezoek in de regio om een basis te vinden voor afspraken over een wapenstilstand. Ze kwamen nadat de strijd tussen de milities van Hamas en Israël vorige week weer was opgelaaid, met als triest resultaat 29 Palestijnse en vier Israëlische doden. De meeste slachtoffers waren burgers.