’Het examen Nederlands toetst zo weinig’

Van links naar rechts: Rinke, Milou, Famke, Max en Ottavio. Achterin: Janneke en Sjoerd. Ⓒ Anko Stoffels

Amstelveen - Havist en vlogger Josefien legde vandaag het examen Duits af. Zij vond het wel oke gaan. Vlogger Marciano deed vandaag mavo-examen Nederlands en is er heel tevreden over. „Er werd alleen gevraagd naar ’het uiterste’ en ik weet niet wat dat is. Vwo-vlogger Tom Hengstman legde hetzelfde vak -Nederlands- af, maar daar was het wat pittiger. „Veel open vragen, blokschema’s die je moest invullen. Ik had tijd tekort.”