Van Nieuwenhuizen sprak besmette Indonesische minister

Het is nog onduidelijk wat het voor Van Nieuwenhuizen betekent en of zij ook een test moet ondergaan. Het ministerie van Infrastructuur komt later met een reactie.

Van Nieuwenhuizen en Sumadi ontmoetten elkaar afgelopen woensdag en ondertekenden samen een overeenkomst. Van Nieuwenhuizen was in Indonesië als onderdeel van de reis die koning Willem-Alexander en koningin Maxima naar het land maakten.

Van Nieuwenhuizen kwam vrijdagochtend terug uit Indonesië en zat vervolgens meteen in overleg met minister Eric Wiebes (Economische Zaken), Pieter Elbers (KLM) en Dick Benschop (Schiphol). Daarna schoof Van Nieuwenhuizen met de rest van het kabinet aan bij de ministerraad.