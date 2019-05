’Tibetanen horen bij China’

De meisjes van de Grassland Girls School willen allemaal lerares worden. Ⓒ foto telegraaf

Guoluo - Vanaf het stadje Guoluo is het ongeveer anderhalf uur rijden. Eerst over asfalt, dan verder slingerend omhoog over een onverharde weg. Op een bergplateau ligt de campus van de Grassland Girls School. In rode uniformjasjes rennen schoolmeisjes over het sportveld. Boven hun hoofd bidden roofvogels en net buiten de poort van het schoolterrein stroomt smeltwater uit nog hoger gelegen bergen.