Dierenwelzijn is belangrijk en staat al jaren op de maatschappelijke agenda. Dat is mede de verdienste van organisaties als Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds, die de voorbije decennia hebben bijgedragen aan meer bewustwording. Wie herinnert zich niet de campagnes tegen het doodknuppelen van zeehondenjongen of de walvisjacht.