Incidenten met verwarde personen nemen toe

18 maart 2019: onderzoek na de aanslag in een tram in Utrecht. Voor verdachte Gökmen T. was gewaarschuwd. Ⓒ René Bouwman

Amsterdam - Er waren volgens de politie in 2018 ruim 90.000 incidenten met verwarde personen. Het aantal meldingen is in acht jaar tijd verdubbeld. Een aantal recente incidenten die in het oog springen.